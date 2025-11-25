Ліга чемпіонів

Український воротар зіграє свій перший матч у сезоні після відсутності основного голкіпера Реала.

Після медичного обстеження, проведеного службою Реала, у Тібо Куртуа виявлено шлунково-кишкову вірусну інфекцію. Через стан здоров’я бельгієць пропустить матч п’ятого туру Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса, який відбудеться 26 листопада у Піреї.

На його місце у стартовому складі вийде український воротар Андрій Лунін, для якого це стане першим поєдинком у поточному сезоні Ліги чемпіонів.

"Після обстеження у Тібо Куртуа діагностовано вірусне шлунково-кишкове захворювання. Він не зможе взяти участь у матчі в Афінах, його стан перебуватиме під наглядом", – повідомляє медична служба клубу.

Лунін вже готувався до виходу у воротах Реала, однак гра на виїзді проти Олімпіакоса стане для українця непростим випробуванням. Мадридці прагнуть здобути перемогу після трьох невдалих результатів поспіль у Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.