Іспанія

Клуб із Валенсії припинив співпрацю з тренером після провального старту сезону в Ла Лізі.

Леванте офіційно оголосив про звільнення Хуліана Калеро з посади головного тренера. Про рішення повідомила пресслужба клубу.

Керівництво подякувало головному тренеру та його штабу — тренеру з фізпідготовки Роберто Овехеро та тренеру воротарів Борха Монтеро.

Калеро очолив Леванте у липні 2024 року. Під його керівництвом команда провела 58 матчів: здобула 25 перемог, 17 поразок і 16 нічиїх. Попри успіх минулого сезону, коли Леванте повернувся до Ла Ліги, старт кампанії-2025/26 клуб провалив — лише 9 очок після 14 турів і передостаннє місце в таблиці.

Нагадаємо, вчора Леванте вдома поступився Атлетіку 0:2.