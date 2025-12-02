Іспанія

Молодий талант Барселони розповів, як слава змінила його повсякденність.

18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль поділився своїми відчуттями щодо раптової популярності, яка суттєво вплинула на його життя. Футболіст зізнався, що не може поводитися як звичайний підліток, адже на кожному кроці відчуває увагу фанів.

"Важко поводитись як звичайний 18-річний хлопець. Навіть якби я захотів, то не зміг би. Діти йдуть додому зі школи. Я йду на тренування з фотографами поряд, а діти на вулиці ходять у моїх футболках.

Я хотів би піти в ресторан, як звичайна людина, але не можу, бо мене постійно зупиняють. Це нормально, бо я відомий.

Тому намагаюся займатися простими речами – ходити у гості до мами, брата чи грати у відеоігри", – сказав Ямал в інтерв’ю CBS.

Нагадаємо, раніше Ламін Ямаль став претендентом на премію Пушкаша.