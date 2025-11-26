Ліга чемпіонів

Грецький клуб "навозив" у комбінаційній атаці гравців Реала, а український воротар не впорався з ударом.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін пропустив гол уже на 8-й хвилині поєдинку з Олімпіакосом у рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Після комбінації пірейського клубу гравці господарів вивели партнера на удар з-за меж штрафного майданчика — український воротар не впорався з непростим пострілом.

Це протистояння стало особливим для Луніна, адже він повернувся до стартового складу мадридців уперше з 24 травня.

ВІДЕО ГОЛА:

