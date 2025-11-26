Грецький клуб "навозив" у комбінаційній атаці гравців Реала, а український воротар не впорався з ударом.
Андрій Лунін, Getty Images
26 листопада 2025, 22:24
Воротар мадридського Реала Андрій Лунін пропустив гол уже на 8-й хвилині поєдинку з Олімпіакосом у рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів.
Після комбінації пірейського клубу гравці господарів вивели партнера на удар з-за меж штрафного майданчика — український воротар не впорався з непростим пострілом.
Це протистояння стало особливим для Луніна, адже він повернувся до стартового складу мадридців уперше з 24 травня.
ВІДЕО ГОЛА:
Відео гола з'явиться пізніше...