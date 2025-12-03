Польський нападник готовий залишитися в клубі, погодившись на зниження зарплати.
Роберт Левандовські, Getty Images
03 грудня 2025, 14:50
Керівництво каталонської Барселони отримало звістку від Роберта Левандовські, який готовий продовжити свою кар'єру в клубі. Згідно з повідомленням видання Diario SPORT, Левандовські заявив, що готовий виступати за "синьо-гранатових" і наступного сезону.
Заради цього 37-річний футболіст погодиться на менш помітну роль у команді, а також піде на зниження заробітної плати.
Джерело підкреслює, що керівництво Барселони не планує приймати остаточне рішення щодо долі форварда раніше січня. Контракт Левандовські з клубом розрахований до найближчого літа.
У поточному сезоні Роберт Левандовські провів 16 матчів у всіх турнірах, забив вісім м'ячів і зробив один асист.
Раніше повідомлялося, що Левандовські відмовився від переходу до Фенербахче.