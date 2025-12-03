Іспанія

Польський нападник готовий залишитися в клубі, погодившись на зниження зарплати.

Керівництво каталонської Барселони отримало звістку від Роберта Левандовські, який готовий продовжити свою кар'єру в клубі. Згідно з повідомленням видання Diario SPORT, Левандовські заявив, що готовий виступати за "синьо-гранатових" і наступного сезону.

Заради цього 37-річний футболіст погодиться на менш помітну роль у команді, а також піде на зниження заробітної плати.

Джерело підкреслює, що керівництво Барселони не планує приймати остаточне рішення щодо долі форварда раніше січня. Контракт Левандовські з клубом розрахований до найближчого літа.

У поточному сезоні Роберт Левандовські провів 16 матчів у всіх турнірах, забив вісім м'ячів і зробив один асист.

Раніше повідомлялося, що Левандовські відмовився від переходу до Фенербахче.