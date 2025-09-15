Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував повернення до гри після травми.

Каталонська Барселона у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги на власному полі розгромила Валенсію.

Барселона — Валенсія 6:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Окрім значної переваги "блаугранас" за рахунком над "кажанами", однією з головних новин вечора також стало повернення на поле півзахисник команди Ганса-Дітера Фліка Марка Берналя, який через важку травму передньої хрестоподібної зв'язки перебував поза грою 383 дні.

Після завершення матчу молодий гравець прокоментував цю важливу подію.

"Я дуже щасливий і дуже задоволений своїм повернення до гри. Усі мої товариші по команді та тренерський штаб прийшли привітати мене.

Це був дуже важкий шлях, важкий процес, але сьогоднішній день завершився відмінною перемогою команди. Це допомогло мені стати сильнішим, краще пізнати себе.

Я задоволений можливістю зіграти хоч 10 хвилин, але понад усе — пишаюсь трьома очками для команди.

Коли я виходив на поле, я думав про свою родину, особливо про маму, яка була зі мною перший місяць після травми, коли мене залишили в готельному номері, а також про фізіотерапевта Борху, який страждав напевно більше за мене", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе в гостях у Ньюкасла.