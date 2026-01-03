Іспанія

У продовженні 18 туру Ла Ліги.

Вільярреал на виїзді переграв Ельче (3:1)

Жовта субмарина відправила суперника у нокдаун, забивши два швидкі голи на початку гри. На 7-й хвилині гості перехопили м’яч та побігли у контратаку. Молейро низом відправив м’яч у сітку. Згодом Мікаутадзе подвоїв перевагу — грузинський форвард холоднокровно розібрався з воротарем.

У середині першого тайму Ельче відіграв відставання у рахунку. Фебас обіграв двох суперників, відпасував на Нету, після чого португалець з розвороту пробив без шансів для голкіпера. Господарі мали багато чудових нагод відновити паритет, але їм це не вдалося.

Натомість Вільярреал забив третій м’яч. Лівий захисник Педраса після сольного проходу флангом зняв питання щодо переможця гри. У підсумку підопічні Марселіно піднімаються на третю сходинку, а Ельче залишається в середині турнірної таблиці.

Ельче — Вільярреал 1:3

Голи: Нету, 30 - Молейро, 7, Мікаутадзе, 13, Педраса, 83

Ельче: Пенья — Чуст, Аффенгрубер (Діабі, 61), Бігас — Нуньєс (Мендоса, 79), Нету (Хосан, 79), Фебас, Агуадо (Нванкво Дональд, 71), Валера — Родрігес, Мір (Боаяр, 79)

Вільярреал: Жуніор — Наварро, Моуріньйо (Фойт, 80), Марін, Педраса — Пепе (Кардона, 68), Комесанья, Парехо, Молейро — Перес (Морено, 68), Мікаутадзе (Олувасеї, 75)

Попередження: Валера, Фебас, Бігас — Перес, Комесанья, Кардона