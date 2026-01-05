Іспанія

У продовженні 18 туру Ла Ліги.

Реал Сосьєдад вдома відігрався у складному матчі проти Атлетіко Мадрид (1:1)

Підопічні Сімеоне відкрили рахунок на початку другого тайму. Син наставника матрацників пройшов правим флангом і зробив подачу у штрафний майданчик суперника. Серлот вистрибнув вище за всіх та головою відправив м’яч у сітку.

Господарі поля дуже швидко відновили паритет. Баски вибігли у швидку контратаку: Кубо протягнув м’яч флангом та швидою вирізав передачу на Гедеша. Португалець потужним пострілом у ближній верхній кут воріт Облака поклав м’яч у сітку.

Реал Сосьєдад — Атлетіко Мадрид 1:1

Голи: Гедеш, 55 - Серлот, 50

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Гомес — Кубо (Захарян, 89), Турр'єнтес (Марін, 72), Солер, Мендес (Оскарссон, 88) — Оярсабаль, Гедеш (Барренечеа, 72)

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері (Ле Норман, 46) — Сімеоне, Коке (Распадорі, 72), Барріос (Галлагер, 46), Баена (Кардосо, 60) — Серлот, Альварес (Грізманн, 60)

Попередження: Гедеш, Оярсабаль