Іспанія

Команда з Сан-Себастьяна забила вирішальний гол на шостій компенсованій хвилині та здобула три очки у 19-му турі чемпіонату Іспанії.

У матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на виїзді здолав Хетафе з рахунком 2:1, вирішивши долю зустрічі вже у компенсований час другого тайму.

Гості вийшли вперед на 36-й хвилині — Браїс Мендес точно пробив із меж штрафного майданчика, завершивши одну з небагатьох по-справжньому гострих атак своєї команди до перерви. Хетафе довго не міг відповісти, але на 90-й хвилині зумів зрівняти рахунок: Хуанмі вдало зіграв у штрафному після стандарту.

Здавалося, матч завершиться нічиєю, однак Реал Сосьєдад пішов ва-банк. На 90+6-й хвилині після подачі кутового Такефуси Кубо Хон Арамбуру виграв боротьбу в повітрі та ударом головою приніс баскам надважливу перемогу.

Хетафе — Реал Сосьєдад 1:2

Голи: Хуанмі, 90 - Мендес, 36, Арамбуру, 90+6

Хетафе: Сорія — Феменія, Іглесіас (Бехуша, 78), Ріко, Ньйом — Местанца (Санкріс, 57), Мілья, Арамбаррі, Лісо (Хуанмі, 57) — Мартін (Монтес, 64), Муньйос (Перес, 78)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Гомес (Марін, 83) — Кубо, Турр'єнтес (Горрочатегі, 65), Солер (Муньйос, 83), Гедеш (Барренечеа, 58) — Мендес (Сучич, 58), Оярсабаль

Попередження: Ньйом, Бехуша — Арамбуру