Іспанія

Німецький фахівець готовий залишити структуру Ред Булл лише заради роботи у мадридському Реалі або національній збірній Німеччини.

Юрген Клопп, який наразі обіймає посаду в системі футбольного департаменту Ред Булл, визначився зі своїми планами на майбутнє.

Як повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг, німець готовий повернутися на тренерський місток лише заради двох конкретних проєктів. Цими командами є мадридський Реал та збірна Німеччини.

За наявною інформацією, якщо Реал зробить конкретну пропозицію щодо співпраці на наступний сезон, Клопп буде готовий серйозно розглянути цей варіант. Нагадаємо, що фахівець залишався без тренерської практики після того, як у 2024 році залишив Ліверпуль, який очолював протягом дев'яти років.

Ситуація в мадридському клубі наразі є нестабільною. Цього понеділка Реал розстався з Хабі Алонсо, призначивши на його місце Альваро Арбелоа. Проте під керівництвом нового тренера "вершкові" вже встигли вилетіти з Кубка Іспанії, поступившись Альбасете з рахунком 2:3.