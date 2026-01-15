Іспанія

Український воротар пропустив тричі від Альбасете, що є аутсайдером другого дивізіону, тоді як перша гра "вершкових" без Хабі Алонсо завершилася фіаско.

Мадридський Реал несподівано припинив виступи в Кубку Іспанії на стадії 1/8 фіналу, зазнавши поразки від Альбасете з рахунком 2:3. Поєдинок на стадіоні Карлос Бельмонте став першим для Альваро Арбелоа в ролі головного тренера після скандального звільнення Хабі Алонсо та завершився справжнім фіаско для гранда.

Господарі, які виступають у другому дивізіоні, відкрили рахунок на 42-й хвилині — Хаві Вільяр вдало замкнув подачу ударом головою. Реал зумів відігратися ще до перерви: у компенсований час Франко Мастантуоно швидко зорієнтувався після сейву воротаря Альбасете та забив перший гол "вершкових" у новій тренерській ері.

У другому таймі Альбасете знову вийшов уперед — на 82-й хвилині відзначився Хефте. Здавалося, що мадридці врятуються, коли на 90+1-й хвилині Гонсало Гарсія зрівняв рахунок, однак фінальне слово залишилося за господарями. Уже на 90+4-й хвилині Хефте оформив дубль і приніс своїй команді гучну перемогу.

Український голкіпер Андрій Лунін, який вийшов у стартовому складі Реала, тричі виймав м’яч із сітки. Альбасете ж створив одну з головних сенсацій турніру та вибив із Кубка Іспанії одного з його фаворитів.

*Альбасете — Реал Мадрид 3:2

Голи: Вільяр, 42, Хефте, 82, 90+4 — Мастантуоно, 45+3, Г. Гарсія, 90+1