Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 16 січня 2026 року.
Еспаньйол — Жирона, Getty Images
17 січня 2026, 07:45
У гостьовому матчі 20 туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона здобула перемогу в дербі над Еспаньйолом (2:0).
Команді Мічела в загалом рівній грі мала покладатись на виконання пенальті українським нападником Владиславом Ванатом наприкінці обох таймів.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Еспаньйол — Жирона у рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:
Еспаньйол — Жирона 0:2
Голи: Ванат, 45+3 (пен), 90+3 (пен)
Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі (Санчес, 56), Калеро, Кабрера, Ромеро — Гонсалес, Лосано (Рока, 81) — Долан (Каррерас, 46), Еспосіто (Терратс, 46), Мілья (Гарсія, 74) — Фернандес
Жирона: Гассаніга — Рінкон Лумбрерас, Рейс, Блінд, Морено — Мартін, Мартін — Циганков (Рока, 82), Лемар (Франсес, 73), Хіль (Аспрілья, 73) — Ванат
Попередження: Ель-Хілалі, Санчес, Каррерас, Рока, Ромеро — Мартінес, Гассаніга, Морено, Ванат