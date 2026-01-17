Іспанія

Український форвард двічі реалізував одинадцятиметрові та став героєм матчу 20-го туру Ла Ліги.

У матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді впевнено обіграла Еспаньйол з рахунком 2:0. Ключовою фігурою поєдинку став Владислав Ванат, який оформив дубль, реалізувавши два пенальті наприкінці першого та другого таймів.

Гра проходила у напруженій боротьбі з великою кількістю фолів і пауз. Еспаньйол намагався діяти агресивно, часто турбував оборону гостей, але створити справді гольові моменти господарям не вдавалося. Жирона ж робила ставку на швидкі атаки та стандарти.

Рахунок було відкрито на третій компенсованій хвилині першого тайму. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті у ворота Еспаньйола, який із другої спробиреалізував Ванат, пробивши у нижній кут воріт Марко Дмитровича.

У другому таймі каталонське дербі залишалося рівним за грою, однак Жирона виглядала більш організованою. Крапку в матчі гості поставили вже у компенсований час. На 90+3-й хвилині після фолу в штрафному майданчику Еспаньйола арбітр вдруге вказав на одинадцятиметрову позначку, і Ванат знову був точним, оформивши дубль.

Еспаньйол — Жирона 0:2

Голи: Ванат, 45+3 (пен), 90+3 (пен)

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі (Санчес, 56), Калеро, Кабрера, Ромеро — Гонсалес, Лосано (Рока, 81) — Долан (Каррерас, 46), Еспосіто (Терратс, 46), Мілья (Гарсія, 74) — Фернандес

Жирона: Гассаніга — Рінкон Лумбрерас, Рейс, Блінд, Морено — Мартін, Мартін — Циганков (Рока, 82), Лемар (Франсес, 73), Хіль (Аспрілья, 73) — Ванат

Попередження: Ель-Хілалі, Санчес, Каррерас, Рока, Ромеро — Мартінес, Гассаніга, Морено, Ванат