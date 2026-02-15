Інше

Дмитро Михайленко окреслив плани команди на майбутній збір.

Головний тренер юнацької збірної України U-18 Дмитро Михайленко прокоментував плани національної команди на майбутній збір в Італії.

"Ми їдемо разом з Олександром Ситником, тож завдання побачити і протестувати гравців на тлі однієї з найкращих команд світу цієї вікової категорії. Ми хочемо отримати досвід, якого не можемо набути, граючи в Україні. Крім цього, будемо намагатися зіграти з італійцями на рівних і спробуємо перемогти.

Думаю, тут зібрані найсильніші гравці 2008 року народження, але хочу наголосити, що в цьому віці все швидко змінюється, футболісти прогресують доволі швидко, і не виключаю, що на наступному зборі можуть з’явитися нові прізвища.

Вперше до складу збірної викликаний Віталій Глют із Чикаго Файр? Я скажу, що ми з Віталіком і його батьком на зв’язку. Футболіст умотивований грати за збірну України, він народився в нашій країні, спілкується рідною мовою і дуже чекає на дебют в національній команді.

У нас є розширений список, в якому чимало гравців, і багато залежить від того, хто і як буде виглядати у своїх клубах у березні. Тому ситуація може змінитися і, як я вже сказав, у команді за місяць можуть з’явитися нові обличчя", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матчі проти Італії пройдуть 17 та 19 лютого, о 15:30 та 12:00 відповідно.