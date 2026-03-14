У 33-річного словенця дискомфорт у боці.

Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак не зможе допомогти своїй команді у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги проти Хетафе. Про це повідомляє прес-служба клубу.

33-річний словенець відчув дискомфорт у боці після п'ятничного тренування, через що він не потрапив у заявку на матч чемпіонату.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у нього розтягнення. Терміни відновлення голкіпера не називаються.

Раніше команда Дієго Сімеоне через травму втратила Пабло Барріоса, який пропустить близько місяця.

Цього сезону Облак провів 37 матчів, з яких десять на нуль при 47 пропущених м'ячах. Також на його рахунку один асист у матчі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, матч Атлетіко – Хетафе відбудеться сьогодні, 14 березня, о 17:15. Потім "матрацники" зіграють проти Тоттенгема у Лізі чемпіонів — 18 березня.