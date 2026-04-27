Український воротар зберігає довіру клубу та розглядається як ключова опція на наступний сезон.

Український голкіпер Реала Мадрид Андрій Лунін, ймовірно, залишиться в команді на наступний сезон, незважаючи на численні чутки про можливий літній трансфер. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у мадридському клубі й надалі розглядають 27-річного воротаря як важливу частину складу. Лунін залишається основною резервною опцією за спиною Тібо Куртуа, який поступово повертається до оптимальної форми після травми.

У Реалі високо цінують надійність українця, його впевненість та досвід виступів у ролі другого голкіпера. Саме ці фактори зменшують потребу клубу в кадрових змінах на позиції воротаря напередодні нового сезону.

Попри інтерес з боку інших клубів, які готові запропонувати Луніну більше ігрової практики, сам футболіст раніше неодноразово обирав залишитися в Мадриді. Він почувається комфортно як у спортивному, так і в особистому плані.

Зазначається, що після критики на адресу Луніна за матч проти Баварії у Лізі чемпіонів українець зумів відповісти впевненою грою, що лише зміцнило його позиції всередині команди. Якщо раніше оточення гравця радило йому розпочати пошуки нової команди, то зараз все схиляється до того, що українець продовжить виступи за Реал у наступному сезоні.