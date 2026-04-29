ФІФА прийняла рішення виділити понад 100 мільйонів доларів додаткових коштів командам-учасницям майбутнього Чемпіонату світу. Цей крок став відповіддю на вищі, ніж очікувалося, витрати на перебування делегацій у країнах-господарях турніру — США, Канаді та Мексиці.

На засіданні у Ванкувері Рада ФІФА погодила збільшення базових виплат кожній федерації на 2 мільйони доларів. Таким чином, гарантований мінімум для кожної команди тепер становить 12,5 мільйона доларів. Таке рішення було ухвалене після того, як низка національних асоціацій (переважно з Європи) повідомили про можливі фінансові збитки від участі у турнірі у разі раннього вильоту з плей-офф.

Додатковим фінансовим тягарем стали податкові зобов'язання для команд, які гратимуть у Сполучених Штатах, від яких вони звільнені в Канаді та Мексиці. Згідно з новими умовами, фінансова підтримка на передтурнірну підготовку зросте з 1,5 до 2,5 мільйона доларів, а базовий призовий фонд для кожної збірної збільшено з 9 до 10 мільйонів доларів.

Загальний призовий фонд турніру складе 655 мільйонів доларів, з яких майбутній чемпіон світу отримає 50 мільйонів. Для порівняння: на ЧС-2022 у Катарі збірна Аргентини заробила 42 мільйони доларів, а загальний фонд для 32 команд тоді становив 440 мільйонів.

Сама ж ФІФА очікує, що загальні доходи від турніру, який стартує 11 червня, сягнуть щонайменше 11 мільярдів доларів. Крім того, ФІФА виділить додаткові 16 мільйонів доларів як субсидії на витрати на делегування команд і надасть федераціям розширені квоти на квитки на власні матчі.

За правилами Чемпіонату світу, організатори й так беруть на себе значну частину логістичних витрат. ФІФА оплачує: Авіаперельоти бізнес-класом в обидва боки для кожної федерації. Проживання та харчування для делегації з 50 осіб (починаючи за п'ять діб до першого матчу і завершуючи через день після вильоту команди).

Внутрішні переміщення по країнах-господарках. Спеціальний автопарк, включно з вантажівками для транспортування обладнання.

Водночас на плечі національних федерацій лягають зобов'язання з оплати належного страхування гравців і персоналу (від травм, хвороб та нещасних випадків), непередбачувані готельні витрати, а також забезпечення проживання для членів делегації, чия кількість перевищує ліміт у 50 осіб.