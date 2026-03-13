Іспанія

Один із півзахисників Атлетіко Мадрид вибув із ладу через м'язове пошкодження.

Півзахисник "матрацників" Пабло Барріос знову опинився в лазареті. Як повідомляє видання AS, 22-річний футболіст відчув біль у м'язах під час чергового тренування команди.

Це вже не перше пошкодження хавбека за останній час — минулого місяця він травмувався у поєдинку Кубка Іспанії проти Бетіса. У сезоні-2025/26 Барріос встиг відіграти за Атлетіко Мадрид 21 матч у Ла Лізі, відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею.

Зазначимо, що чинна угода талановитого вихованця академії з мадридським клубом розрахована до літа 2030 року.

Вже завтра, 14 березня, підопічні Дієго Сімеоне прийматимуть Хетафе в межах чемпіонату Іспанії. Нагадаємо, цього тижня Атлетіко Мадрид зробив вагомий крок до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, розгромивши лондонський Тоттенгем із рахунком 5:2.