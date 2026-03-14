18-річний хавбек стрімко увірвався до першої команди Реала і привернув міжнародну увагу

Півзахисник Тіаго Пітарч опинився перед непростим вибором на міжнародному рівні. Молодий футболіст, який цього сезону дебютував у першій команді Реал Мадриду, отримав інтерес одразу від двох футбольних федерацій — збірна Іспанії та збірна Марокко.

18-річний хавбек народився у Фуенлабраді та цього сезону зробив стрімкий крок уперед у своїй кар’єрі. Пітарч зумів закріпитися в основній команді мадридського клубу під керівництвом Альваро Арбелоа і залишатиметься у складі першої команди щонайменше до завершення сезону. Його прорив став одним із приємних відкриттів кампанії для вболівальників Реала, а ім’я молодого футболіста вже почали активно обговорювати і на міжнародному рівні.

Інтерес Марокко до гравця не є новим. Бабуся Пітарча походить із цієї країни, що дає йому право представляти марокканську збірну відповідно до регламенту ФІФА, який дозволяє виступати за національну команду, якщо один із дідусів чи бабусь народився на її території. Раніше хавбек уже потрапляв до попереднього списку молодіжної збірної Марокко до 20 років, що підтверджує довготривалу зацікавленість федерації у гравцеві.

Останнім часом марокканська сторона зробила ще один крок, запропонувавши футболісту довгостроковий проєкт із прицілом на Чемпіонат світу з футболу 2030, який Марокко спільно прийматиме разом з Іспанією та Португалією. З огляду на молодий вік Пітарча йдеться саме про перспективу на майбутнє, тоді як у найближчих зборах збірна Марокко шукає гравців із більшим досвідом на найвищому рівні.

Зокрема, раніше повідомлялося, що марокканська федерація веде активну роботу щодо залучення іншого молодого півзахисника — Аюб Буадді з Лілль, який, за даними джерел, уже дав усну згоду представляти Марокко. Таким чином, федерація продовжує активно працювати з футболістами з подвійним громадянством.

Подібні ситуації між Іспанією та Марокко траплялися і раніше. Найвідомішим прикладом є Браїм Діас, який зрештою вирішив виступати за марокканську збірну. Ще один важливий прецедент — історія Мунір Ель‑Хаддаді, який після дебюту за головну команду Іспанії згодом отримав можливість змінити футбольне громадянство після змін у правилах ФІФА.

Водночас виступи за молодіжні збірні не прив’язують футболіста остаточно до певної країни. Лише офіційний матч за національну команду у відбірковому турнірі або на великому турнірі може остаточно закрити можливість зміни збірної.

Сам Пітарч уже мав подібний вибір раніше. На молодіжному чемпіонаті світу до 20 років у Чилі він вирішив виступати за Іспанію. Під час турніру хавбек спочатку виходив із лави запасних, але згодом став важливою фігурою в центрі поля команди. Цікаво, що переможцем того турніру стала саме збірна Марокко.

Нещодавно після матчу проти Манчестер Сіті футболісту знову поставили запитання щодо його міжнародного майбутнього. На це він відповів: "Марокко чи Іспанія? Я ще не вирішив. Брахім багато розповідає мені про Марокко, і він дуже добре почувається в національній збірній".

Поки що кар’єрний шлях молодого хавбека більше пов’язують з Іспанією. Очікується, що він може отримати виклик до молодіжної збірної Іспанії U-21, список якої оголосять 20 березня.

Якщо Пітарч потрапить до складу, він стане наймолодшим футболістом цієї генерації, а також третім представником мадридського клубу у команді разом із Гонсало Гарсією та Франом Гонсалесом. Водночас кожен виклик до іспанської збірної уважно відстежують і в Марокко, де продовжують тримати ситуацію з талановитим півзахисником у полі зору.