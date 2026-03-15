Мадридський клуб розгромив Ельче та впритул наблизився до Барселони в Ла Лізі.

Мадридський Реал здобув переконливу перемогу в чемпіонаті (4:1), проте результативні дії команди затьмарив один-єдиний епізод.

Під завісу матчу турецький півзахисник Арда Гюлер помітив, що голкіпер Ельче Матіас Дітуро задалеко вийшов з воріт, і зухвалим ударом перекинув його прямісінько з центрального кола. Цей шедевр не залишив байдужим головного тренера вершкових Альваро Арбелоа, який після матчу присвятив голу турка особливі слова:

"Нам потрібно знайти для цього рамку. Це надзвичайно, просто чудово. Я бачив, як усі на стадіоні ахнули від подиву, включаючи мене. Варто було заплатити за один, два чи три квитки, щоб побачити те, що він зробив!", — заявив наставник.

Зірковий нападник Кіліан Мбаппе пропускав цей поєдинок через травму коліна. Однак Арбелоа заспокоїв уболівальників: очікується, що француз буде готовий до виїзного матчу проти Сіті у вівторок.

Завдяки цій перемозі Реал скоротив відставання від лідера турнірної таблиці, Барселони, до одного очка (хоча каталонці мають гру в запасі проти Севільї). Наступним випробуванням для вершкових у чемпіонаті стане мадридське дербі проти Атлетіко 22 березня. Для Ельче криза продовжується: команда не знає смаку перемог уже 11 матчів поспіль і балансує на 17-му місці — всього за одне очко від зони вильоту.