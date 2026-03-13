Іспанія

Захисник розповів про перші місяці у складі мадридського клубу.

Захисник Трент Александер-Арнольд поділився враженнями від своїх перших місяців у складі мадридського Реала.

"Мій старт у Реалі? Що ж, було кілька травм, але відтоді, як я повернув свою фізичну форму... я отримую величезне задоволення від перебування тут. Мені подобається кожна хвилина з самого початку", — зазначив футболіст.

У поточному сезоні Александер-Арнольд зіграв 19 матчів та віддав 2 результативні передачі.

Раніше Трент Александер-Арнольд поділився думкою про гру свого одноклубника Вінісіуса Жуніора. Обидва футболісти вийшли у стартовому складі "вершкових" у поєдинку-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки, який завершився перемогою мадридців з рахунком 2:1.