Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 11 березня 2026 року.

Реал Мадрид здобув переконливу перемогу над Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На Сантьяго Бернабеу мадридці розгромили англійський гранд із рахунком 3:0, а головним героєм зустрічі став Федеріко Вальверде, який оформив хет-трик.

Господарі відкрили рахунок на 20-й хвилині. Після довгого виносу від Тібо Куртуа м’яч опинився у Вальверде на правому фланзі. Уругваєць прорвався до штрафного майданчика, обіграв Джанлуїджі Доннарумму та відправив м’яч у порожні ворота.

Незабаром Реал подвоїв свою перевагу. На 27-й хвилині Браїм Діас віддав передачу на Вінісіуса Жуніора, який елегантною передачею п’ятою вивів Вальверде на ударну позицію біля межі штрафного. Півзахисник мадридців прийняв м’яч і точним ударом у дальній кут оформив дубль.

Ще до перерви мадридський клуб довів рахунок до розгромного. На 42-й хвилині Браїм Діас навісив до штрафного майданчика, де Вальверде випередив захисників і точним ударом оформив хет-трик, зробивши рахунок 3:0.

У другому таймі Реал міг збільшити перевагу — на 57-й хвилині Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті, програвши дуель Доннаруммі. Попри це, команда Альваро Арбелоа впевнено контролювала хід гри та довела матч до переконливої перемоги.

Таким чином, Реал Мадрид із комфортною перевагою підходить до матчу-відповіді, який відбудеться за тиждень у Манчестері. Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли тепер потрібне справжнє диво на власному полі, щоб залишитися в боротьбі за чвертьфінал Ліги чемпіонів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:0

Голи: Вальверде, 20, 27, 42



Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 83), Рюдігер, Гюйсен, Менді (Ф. Гарсія, 46) — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Анхель, 76) — Діас (Мастантуоно, 76), Гюлер (Камавінга, 70), Вінісіус.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов, Діаш, Геї, О’Райлі — Родрі, Сілва (Шеркі, 69) — Савіо (Рейндерс, 46), Семеньйо (Аїт-Нурі, 70), Доку — Голанд (Мармуш, 82).



Попередження: Доннарумма, Аїт-Нурі