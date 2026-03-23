Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Реала.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився Реалу в столичному дербі в рамках двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги.

Реал Мадрид — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Я не думаю, що непризначений пенальті на Льоренте став причиною нашої невдачі. У нас були можливості скористатись створеними нами моментами, але ми не змогли зробити цей крок уперед і завершити матч, який, на мою думку, ми заслуговували звести хоча б до нічиєї.

Лукман? Він покращує свою гру, дуже добре працює, дає нам різні варіанти в атаці. Нам і було потрібно, щоб він робив такий внесок, покращував власну гру в захисті, допомагав партнера.

У нього величезне бажання зростати та вдосконалюватись. Це фантастично. Я сподіваюсь, що він продовжуватиме дарувати нам подібні емоції.

Я не збираюся втручатись до ситуації з рішеннями арбітрів. Не думаю, що це вплинуло на хід матчу. Ми могли б зробити більше. За рахунку 1:0 на нашу користь ми контролювали гру, створюючи більше атакувальних моментів. Це мало допомогти нам підготуватись до того, що зрештою сталось. У нас сильні суперники, тож усе, що ви їм дасте їм створити, зрештою вам і зашкодить.

Нам бракувало контролю над грою, нам потрібно було краще захищатись, краще інтерпретувати ситуації, щоб атакувати. Ми не змогли зробити все це належним чином", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі Атлетіко прийматиме каталонську Барселону.