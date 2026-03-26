Іспанія

Гравець демонструє найвищу лояльність клубу.

Іспанський фланговий захисник Маркос Льоренте свого часу перейшов у 2019 році з рідного для нього мадридського Реала до табору принципових географічних суперників у особі Атлетіко за 30 млн євро.

Відтоді 31-рінчий виконавець заробив високий статус у складі "матрацників" та вважається незмінним гравцем стартового складу.

Утім, його контракт завершується вже влітку наступного року, тоді як нову угоду сторони наразі укладати не поспішають.

Тож під час одного з останніх інтерв’ю футболіста запитали про майбутнє в розташуванні Атлетіко.

"Я хочу завершити кар'єру в Атлетіко. Я хочу залишитись в цьому клубі якомога довше і сподіваюсь досягти угоди про продовження контракту.

Я відчуваю себе цінним гравцем у цьому клубі.

Кар’єра? Якщо чесно, я не бачу себе гравцем у професійний футбол після 35 років", — заявив іспанський виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Льоренте чотири голи та п’ять асистів у 40 матчах.