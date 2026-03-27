Мадридський клуб планує зробити аргентинця найбільш високооплачуваним гравцем команди, запропонувавши контракт на 10 млн на рік, щоб відбити інтерес каталонців.

Мадридське Атлетіко не має наміру розлучатися зі своїм нападником Хуліаном Альваресом. На аргентинця давно претендує Барселона, яка, за чутками, планує переманити його вже наступного літа.

За даними Marca, керівництво "матрацників" готове запропонувати Альваресу новий контракт із суттєвим підвищенням зарплати, щоб запобігти його відходу. У разі підписання угоди 26-річний форвард зароблятиме близько 10 млн євро на рік (9 млн фіксованої частини та 1 млн у вигляді бонусів). Це зробить його найбільш високооплачуваним гравцем клубу нарівні з голкіпером Яном Облаком.

Переговори Хуліана Альвареса з Атлетіко ще не стартували, проте футболіст уже знає про плани клубу. Чинний договір гравця розрахований до 2030 року з клаусулою у розмірі 500 млн євро. Попри це, Барселона розглядає аргентинця як пріоритетну заміну Роберту Левандовські та готова запропонувати за трансфер близько 100 млн євро.

У поточному сезоні Альварес демонструє високу результативність: на його рахунку вже 17 голів та 9 асистів у 44 матчах у всіх турнірах. Вже 4 квітня Атлетіко прийматиме Барселону на Метрополітано в межах 30-го туру Ла Ліги. Початок зустрічі — о 22:00.