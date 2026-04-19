Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться криворізький Кривбас та львівський Рух.

Криворізький Кривбас та львівський Рух зіграють на стадіоні Гірник у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після перемоги над Кудрівкою (2:1), залучив до стартового складу Дібанго на лівому фланзі оборони.

Іван Федик, на тлі нічиєї проти ковалівського Колоса (1:1), використав із перших хвилин Клименка в рамці воріт, тоді як Слюсар та Роман гратимуть у захисті, а Ясінський розташується ліворуч в атаці.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Каменський — Лін, Парако, Мендоза.

Запасні: Хома, Маханьков, Бекавац, Я. Шевченко, Мулик, Мая, Бутенко, Рохас, Боржес, Сек, Джовані, Маяков.



Рух: Клименко — Кітела, Слюсар, Товарницький, Роман — Притула, М. Бойко, Клайвер — Діалло, Таллес, Ясінський.

Запасні: Воробйов, Квас, Себро, Тутті, Алмазбеков, Ігор, Баршак, Мужиловський, Залипка.