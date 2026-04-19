Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться криворізький Кривбас та львівський Рух.
19 квітня 2026, 12:58
Криворізький Кривбас та львівський Рух зіграють на стадіоні Гірник у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги.
Патрік ван Леувен, після перемоги над Кудрівкою (2:1), залучив до стартового складу Дібанго на лівому фланзі оборони.
Іван Федик, на тлі нічиєї проти ковалівського Колоса (1:1), використав із перших хвилин Клименка в рамці воріт, тоді як Слюсар та Роман гратимуть у захисті, а Ясінський розташується ліворуч в атаці.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Каменський — Лін, Парако, Мендоза.
Запасні: Хома, Маханьков, Бекавац, Я. Шевченко, Мулик, Мая, Бутенко, Рохас, Боржес, Сек, Джовані, Маяков.
Рух: Клименко — Кітела, Слюсар, Товарницький, Роман — Притула, М. Бойко, Клайвер — Діалло, Таллес, Ясінський.
Запасні: Воробйов, Квас, Себро, Тутті, Алмазбеков, Ігор, Баршак, Мужиловський, Залипка.
Гра Кривбас — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.