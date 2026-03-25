Іспанія

Гравець хоче піти на підвищення.

Під час цьогорічної зимової трансферної кампанії каталонська Барселона позначила свій інтерес до воротаря баскського Реала Сосьєдад Алекса Реміро.

31-річний виконавець тоді залишив питання трансферу без відповіді, за півтора роки до завершення чинного контракту з клубом.

Однак продовжувати цю угоду досвідчений футболіст не планує, тож цього літа Сосьєдад спробує заробити якомога більше на його ймовірному продажу.

При цьому сам Реміро визначив для себе Барселону в якості пріоритетного напрямку.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що навіть форма воротаря Барселони Жоана Гарсії не змусить Алекса передумати, і він готовий до ролі резервіста в потенційно новому для себе клубі.

За сезон іспанець провів 31 матч, пропустив 47 голів та тричі зіграв "на нуль".