Іспанія

Юний талант Барселони вважає аргентинця найкращим гравцем в історії.

Нападник Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився думками про Ліонеля Мессі, відзначивши вплив аргентинця на свою кар’єру та світовий футбол загалом.

"Лео Мессі — найкращий футболіст усіх часів. Якщо він і не найкращий спортсмен усіх часів, то вже точно входить до їхнього числа", — заявив Ямал.

Іспанець підкреслив, що досягнення Мессі викликають повагу в усьому футбольному світі та є прикладом для наслідування: "Усі поважають його за те, чого він досяг, і я сподіваюся, що зможу піти його стопами", — сказав Ламін.

