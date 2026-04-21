Англія

Вінгер Лейпцига Діоманде розглядається як потенційна заміна Салаху.

Ліверпуль активно працює над підсиленням атаки і вже визначив пріоритетну кандидатуру на найближче трансферне вікно. У центрі уваги англійського клубу опинився вінгер РБ Лейпциг Ян Діоманде.

Мерсисайдці бачать у ньому можливого наступника Мохамеда Салаха і вже розпочали перемовини з оточенням гравця. Водночас остаточної домовленості сторони поки не досягли.

У самому Лейпцигу не поспішають розлучатися з футболістом: клуб розглядає варіант перегляду його контракту з підвищенням зарплати. До того ж раніше інтерес до Діоманде проявляв і Парі Сен-Жермен, що може ускладнити потенційний трансфер.

У поточному сезоні вінгер провів 32 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 13 голів і 7 результативних передач. Його контракт із німецьким клубом діє до літа 2030 року.