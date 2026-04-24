Іспанія

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа прокоментував майбутній матч Ла Ліги проти Бетіса.

"Бетіс — це команда, яка здобула дуже важливу перемогу минулого вівторка. Більше того, вони відновили ключових гравців. Немає необхідності пояснювати, наскільки сильним є Бетіс, які у них гравці і який у них фантастичний тренер, якого я згадую з теплотою. Це буде складний матч.

Наша мета – виграти всі шість матчів, незалежно від того, що покаже Барселона. Ми хочемо показати високий рівень гри у цих шести матчах, продовжувати розвиватися та покращити багато аспектів нашої гри. Нас хвилює лише перемога. А коли цей матч закінчиться, ми зосередимося на Еспаньйолі.

Моє головне завдання не повинно полягати у мотивації гравців. Якщо і є щось, що повинен мати гравець Реала, то це дуже високий рівень самодисципліни. Моя основна турбота — підготувати їх до того, з чим вони зіткнуться на полі: щоб ми розуміли, як грає суперник, які мають бути рішення проти тактики суперника, і щоб у нас був дуже чіткий план на гру. Саме цьому я присвячую більшу частину свого часу. У суперників, із якими ми граємо, особлива мотивація, коли вони грають проти Реала. Ми повинні носити цю футболку та знати, що ми представляємо.

Моя мета – щоб Реал вигравав кожен матч. Відповідальність полягає в тому, щоб виходити на поле та перемагати у кожній грі. Шість матчів, які чекають на нас, мають вирішальне значення, незалежно від того, що відбудеться далі. Ми маємо докласти величезних зусиль. Ми знаємо, що чекає на гравців у найближчі місяці. Але я сказав їм думати лише про Реал. Ми повинні бути відповідальними та поважними не лише до емблеми, а й до самих себе. Це означає викладатися на 100% до останнього дня.

Самокритика – це не єдина причина, через яку ми не вигравали минулі матчі. Це завжди велика частина моєї відповідальності. Я не можу звалювати все на себе. Щоб виграти матч, потрібно багато зробити правильно. Крім високої самокритики, необхідно бути добре підготовленим тактично та технічно на всіх рівнях. Є багато речей, які нам потрібно виправити та покращити, щоб мати можливість боротися за титул.

У світі футболу важливі всі аспекти: психологічний, емоційний, тактичний та фізичний. Щоб перемагати у наші дні, потрібно бути на дуже високому рівні у всьому. Важливо зосередитись на всьому, що нам потрібно покращити, і вийти на поле та викластися на 100%. Це все, що я прошу від гравців: щоб після матчу ми озирнулися назад і відчули, що віддали все, що могли, щоб думали про те, що зробити все можливе для команди та загального блага. Це має бути метою на кожний матч", — наводить слова Арбелоа прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал Бетіс – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 24 квітня, о 22:00.