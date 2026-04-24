Сторони близькі до підписання угоди — залишилися фінальні деталі.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
24 квітня 2026, 08:49
Мадридський Реал зробив важливий крок до збереження одного зі своїх лідерів — клуб практично домовився з Вінісіусом Жуніором про продовження контракту.
За інформацією джерел, між сторонами вже досягнуто принципової згоди, і наразі триває узгодження останніх деталей майбутньої угоди.
При цьому наголошується, що найвищу зарплату в команді й надалі отримуватиме Кіліан Мбаппе, попри новий контракт бразильця.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Вінісіус демонструє стабільну результативність: у 31 матчі він відзначився 12 голами та 5 результативними передачами, залишаючись ключовим гравцем атакувальної лінії Реала.
