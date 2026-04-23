Головний тренер мадридців применшив значення активності зіркового нападника в соцмережах на тлі розмов про можливу зміну наставника вершкових.

Активність Кіліана Мбаппе в соціальних мережах спровокувала нову хвилю дебатів щодо того, хто може стати наступним головним тренером мадридського Реала. Зірковий французький нападник вподобав допис, у якому натякалося на потенційне повернення Жозе Моурінью.

У публікації підкреслювався високий відсоток перемог португальського фахівця під час його попереднього періоду роботи в Мадриді (2010–2013, коли він здобув титул Ла Ліги з рекордними 100 очками, Кубок та Суперкубок Іспанії), а також його вплив на Кріштіану Роналду.

Ці спекуляції виникли не на порожньому місці: нинішній наставник «Лос Бланкос» Альваро Арбелоа перебуває під серйозним тиском. Команда ризикує завершити поточний сезон без трофеїв — мадридці вже вилетіли з усіх кубкових турнірів, а в Ла Лізі за шість турів до фінішу відстають від лідера, «Барселони», на дев'ять очок.

Очікується, що президент клубу Флорентіно Перес незабаром оцінюватиме нові варіанти, і Моурінью, який нині очолює Бенфіку, розглядається як один із претендентів. Однак напередодні п'ятничного матчу проти Бетіса Арбелоа максимально спокійно відреагував на запитання журналістів про поведінку Мбаппе в соцмережах.

"Це речі, які я навіть не розглядаю. Мене не хвилює, чи ставить він лайк Моурінью, Джулії Робертс чи комусь іншому. Це не має значення", — заявив Арбелоа.

Відповідаючи на запитання про власне майбутнє в клубі, Арбелоа перевів фокус на найближчі турнірні завдання:

"Мій обов'язок — вигравати кожну гру, саме так я це бачу, і саме цього вимагаю від гравців. Ми повинні бути професіоналами та поважати емблему клубу. Моя роль не в тому, щоб мотивувати футболістів Реала. Вони вже встановили для себе найвищі стандарти. Моя робота полягає в тому, щоб підготувати їх до того, з чим вони зіткнуться на полі", — наголосив фахівець.

Попереду на Реал» чекає складний фінальний відрізок сезону: три виїзні поєдинки поспіль, останній з яких — вирішальне Ель Класіко проти Барселони 10 травня. Після цього команда завершить кампанію двома домашніми матчами та ще одним виїздом.