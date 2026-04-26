Мадридці вже повідомили Комо про своє рішення.

Мадридський Реал розпочав процес повернення одного зі своїх найталановитіших вихованців — Ніко Паса. Іспанський гранд уже повідомив італійський Комо про намір активувати пункт про зворотний викуп 21-річного аргентинця. Таким чином, Паса можна вважати першим трансфером королівського клубу на сезон 2026/27.

Приголомшливий сезон у Серії А під керівництвом Сеска Фабрегаса змусив керівництво бланкос діяти рішуче. У поточному сезоні Ніко став справжнім відкриттям італійського чемпіонату, забивши 13 голів та віддавши 8 асистів у 37 матчах. Така результативність не лише закріпила його статус лідера «Комо», а й дозволила дебютувати за збірну Аргентини пліч-о-пліч з Ліонелем Мессі.

За інформацією видання AS, дедлайн для активації викупу встановлено на 30 травня. Проте Флорентіно Перес не збирається чекати останнього моменту: у Вальдебебас уже вирішили, що Ніко Пас готовий до конкуренції в першій команді Реала і має стати важливою частиною півзахисту в наступному році.

Поки Реал готує документи для повернення Паса, Комо вже шукає йому заміну серед інших талантів вершкових. Повідомляється, що італійський клуб зацікавлений у послугах Даніеля Яньєса та Хесуса Фортеа, що вкотре підкреслює плідну співпрацю між клубами у розвитку молодих гравців Ла Фабріки.