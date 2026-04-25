Головний тренер Бетіса прокоментував нічию з мадридським Реалом, відзначивши блискучу гру українського голкіпера, вплив Іско та боротьбу команди за високі місця в Ла Лізі.

Головний тренер іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні позитивно оцінив здобуте очко в матчі проти мадридського Реала (1:1), який його команда врятувала завдяки голу Ектора Бельєріна на останніх секундах. Проте чилійський фахівець переконаний, що зелено-білі награли на перемогу.

За словами наставника, головною причиною того, що Бетіс не здобув три очки, стала фантастична гра голкіпера мадридців Андрія Луніна.

"Лунін був найкращим гравцем Реала. Він витягнув чотири дуже складні м'ячі. Зрівняти рахунок на останній хвилині — це залишає приємний післясмак, але в цілому, за підсумками 90 хвилин, ми заслуговували на перемогу. У другому таймі ми повністю домінували на полі", — наголосив Пеллегріні.

Особливу увагу тренер приділив Іско, який продовжує набирати форму після тривалих травм. Пеллегріні зазначив, що поява півзахисника на полі кардинально змінила малюнок гри:

"Вплив Іско — це не випадковість. У нього вроджений талант, він завжди загострює гру і бере її під свій контроль. Його зв'язка з Ло Чельсо додала нам необхідної паузи для створення моментів. Поки він не готовий грати більше 20 хвилин, але ми будемо оцінювати його стан щотижня", — зауважив фахівець.

Також тренер похвалив автора рятівного голу Ектора Бельєріна, нагадавши, що його високий клас ніколи не викликав сумнівів, попри проблеми зі здоров'ям протягом року. На жаль, не обійшлося без втрат: Марк Бартра не зміг продовжити гру через біль у стопі, і тепер на нього чекає медичне обстеження.

Щодо невдоволення тренерського штабу Реала можливим фолом під час гольової атаки Бетіса, Пеллегріні був категоричним. Він назвав це звичайним ігровим епізодом, де обидва футболісти боролися руками, а один з них просто вирішив впасти, щоб випросити порушення правил.

Насамкінець тренер подякував уболівальникам за відданість. За його словами, фанати швидко відійшли від болючого вильоту з Ліги Європи та продовжують гнати команду вперед. Попереду у Бетіса п'ять вирішальних матчів (три з них — домашні), і здобуте очко проти Реала має допомогти команді втримати стратегічно важливу п'яту позицію в чемпіонаті Іспанії.