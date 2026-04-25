Мадридський клуб хоче отримати 15 мільйонів євро за півзахисника.

Реал Мадрид планує продати центрального півзахисника Дані Себальйоса під час літнього трансферного вікна та вже встановив ціну на гравця. Про це повідомляє Diario AS.

За інформацією джерела, мадридці розраховують виручити за 29-річного півзахисника близько 15 мільйонів євро. Контракт футболіста діє до літа 2027 року, однак клуб готовий розглянути його відхід вже цього міжсезоння.

У поточному сезоні Себальйос має обмежену ігрову практику та не входить до основної обойми команди, зокрема після приходу Альваро Арбелоа. Повідомляється також про напруженість у відносинах між гравцем і тренерським штабом — нещодавно хавбек не потрапив до заявки на матч проти Бетіса.

Очікується, що інтерес до іспанця з боку інших клубів зростатиме найближчим часом, адже Реал налаштований завершити угоду вже цього літа.