Дані Себальйос ризикує більше не вийти на поле в поточному сезоні через напружені стосунки з головним тренером "вершкових".

Реал опублікував заявку на п'ятничний матч Ла Ліги проти Бетіса, і в ній не виявилося Дані Себальйоса. Крім нього, гру пропустить Орельєн Чуамені, у якого діагностовано проблеми зі здоров'ям.

Як повідомив журналіст Мігель Анхель Діас, причиною відсутності Себальйоса став конфлікт, що стався між гравцем та головним тренером Альваро Арбелоа на цьому тижні. Після інциденту наставник прийняв рішення відсторонити півзахисника "з технічних причин". Існує висока ймовірність, що Дані більше не з'явиться у складі мадридців до кінця нинішньої кампанії.

У сезоні-2025/26 29-річний іспанець не є гравцем стартового складу, провівши лише 22 матчі без результативних дій.

Наразі Реал посідає друге місце в таблиці Ла Ліги, маючи 73 очки після 32 матчів. Команда відстає від лідируючої Барселони на дев'ять очок.

Раніше повідомлялося, що Себальйос залишить Реал.