Український голкіпер провів хороший матч, здійснивши 3 сейви, але перевагу "вершкові" не втримали.

У рамках 32-го туру Ла Ліги мадридський Реал на виїзді не втримав перемогу над Бетісом — 1:1. Команда Альваро Арбелоа відкрила рахунок ще на старті зустрічі, однак пропустила фатальний гол уже в компенсований час.

Мадридці активніше розпочали гру та повели в рахунку на 17-й хвилині. Федеріко Вальверде потужно пробив здалеку, воротар Бетіса не втримав м’яч, а Вінісіус Жуніор вдало зіграв на добиванні — 0:1. Після цього Реал мав ще кілька шансів закріпити перевагу, але не реалізував свої моменти.

Бетіс поступово перехопив ініціативу, створюючи дедалі більше небезпечних епізодів. Андрій Лунін неодноразово рятував команду, зокрема відзначився кількома сейвами після ударів Еззалзулі та Антоні, а також оформив подвійне спасіння наприкінці першого тайму. За це українця визнали найкращим гравцем матчу.

У другій половині гри мадридці більше контролювали м’яч, але не змогли зняти всі питання щодо результату. Господарі ж не припиняли тиснути — і були винагороджені вже у компенсований час. На 90+4 хвилині після метушні у штрафному майданчику м’яч відскочив до Ектора Бельєріна, який точним ударом прошив оборону Реала — 1:1.



Реал Бетіс — Реал Мадрид 1:1

Голи: Бельєрін, 90+4 - Вінісіус, 17

Реал Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Бартра (Льоренте, 32), Натан, Родрігес — Фідальго (Рока, 46), Амрабат (Іско, 73) — Антоні, Форнальс (Ло Чельсо, 68), Еззалзулі — Бакамбу (Кучо, 46)

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен (Алаба, 73), Менді — Вальверде, Пітарч (Камавінга, 73) — Діас (Гарсія, 81), Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе (Анхель Моран Ібаньєс, 81)

Попередження: Амрабат — Гюйсен, Александер-Арнольд