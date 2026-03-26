Усі домовленості існували лише на словах.
Крістіан Ромеро, Getty Images
26 березня 2026, 13:41
Аргентинський центральний захисник та капітан лондонського Тоттенгема Крістіан Ромеро влітку може залишити клуб, який нині перебуває за крок від вильоту з англійської Прем’єр-ліги.
Принаймні на 27-річного виконавця є попит на трансферному ринку, а от можливостей утримати його в себе для "шпор" фактично не існує.
ЗМІ вдалось з’ясувати, що поміж гравцем та клубом дійсно існувала домовленість щодо клаусули в 70 млн євро, але виключно для іспанських клубів, які б висловили бажання підписати гравця.
Але й цей пункт у підсумку жодним чином не був зафіксований у офіційних документах, а існував лише у вигляді бесіди на рівні керівництва клубу.
Щоправда, і тут є нюанс — обіцянки Ромеро роздавав колишній власник Тоттенгема британський бізнесмен Даніель Леві, який працював у клубі 25 років та залишив свою посаду на початку поточного сезону.
На рахунку "Куті" цього сезону шість голів та чотири асисти в 31 матчі.