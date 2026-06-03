Іспанія

Дієго Кочен який регулярно потрапляв до заявки основної команди Фліка, проведе наступний сезон в оренді заради стабільного ігрового часу.

Голкіпер іспанської Барселони та перспективний гравець збірної США Дієго Кочен залишить каталонський клуб цього літа на правах оренди. За інформацією джерел ESPN, фаворитом у боротьбі за підписання 20-річного таланта є данський Люнгбю Болдклуб.

У стані синьо-гранатових високо оцінюють потенціал Кочена, проте керівництво та тренерський штаб дійшли висновку, що для його подальшого розвитку необхідна регулярна ігрова практика на вищому рівні. Люнгбю, який нещодавно здобув путівку до елітного дивізіону Данії, має намір орендувати воротаря на весь наступний сезон.

Повідомляється, що сам гравець повністю відкритий до цього переходу. Вибір данського клубу не є випадковим, адже Люнгбю вже має тісні зв'язки з американським футболом. У 2024 році група Union Sports and Entertainment, яка володіє клубом MLS Філадельфія Юніон, придбала 10% акцій данської команди.

Минулий сезон Кочен провів, курсуючи між головною командою Барселони та резервним складом Барса Атлетік. У сезоні 2025-26 він відіграв 20 матчів за дубль у Сегунді Федерасьйон (четвертий дивізіон Іспанії). Будучи третім воротарем клубу після Гарсії та Щенсного, американець 40 разів потрапляв до заявки команди під керівництвом Фліка.

Попри регулярні тренування з основою, Кочен ще не дебютував за головну команду. Його єдина поява на полі у складі першої команди обмежилася 29 хвилинами у товариській зустрічі проти мексиканського Америка в Далласі у 2023 році.

Уродженець Маямі, чий поточний контракт з каталонцями діє до 2028 року, має венесуельське та перуанське коріння, але завжди надавав перевагу виступам за Сполучені Штати. Він пройшов усі щаблі юнацьких та молодіжних збірних США, відігравши за команди U16, U17, U19, U20 та U23.

Ба більше, перспективний голкіпер вже встиг привернути увагу тренерського штабу головної національної збірної — нещодавно він брав участь у тренувальних зборах старшої команди США під керівництвом Маурісіо Почеттіно.

Оренда в європейському вищому дивізіоні має стати наступним кроком для закріплення статусу одного з найперспективніших воротарів свого покоління.