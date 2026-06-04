Іспанія

Гравець провів другу частину сезону в Іспанії.

Іспанський фланговий захисник Буба Сангаре на початку року перебрався на правах оренди з італійської Роми до іспанського Ельче й у підсумку провів 541 хвилину в 12 матчах в Ла Лізі та допоміг клубу зберегти місце в "елітному" дивізіоні.

Досвід співпраці з 18-річним виконавцем у підсумку настільки сподобався "зелено-смугастим", що вони наважились на активацію опції викупу гравця за 4,5 млн євро, яку було передбачено угодою.

Таким чином вихованець Леванте повертається до рідного міста, хоча до дорослого футболу його підготував інший клуб із регіону — Леванте, якому Рома заплатила 2,17 млн євро за трансфер.