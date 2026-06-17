Іспанія

Мадридський гранд закликав європейський футбольний союз негайно відновити дисциплінарне провадження щодо Барселони.

Мадридський Реал надіслав до УЄФА офіційну заяву щодо так званої "справи Негрейри". Повний текст документа оприлюднила пресслужба "вершкових".

Клуб поінформував дисциплінарні органи про наявність серйозних доказів тривалих непрозорих виплат, які Барселона здійснювала колишньому віцепрезиденту Технічного комітету суддів Королівської іспанської федерації футболу Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

На думку представників Реала, ці транші свідчать про неправомірний вплив на арбітрів, що суперечить принципам рівності, нейтральності та непередбачуваності спортивних результатів. Мадридці закликають УЄФА негайно поновити раніше ініційоване дисциплінарне провадження.

У столичній команді вважають неприпустимим те, що розслідування затягується на роки та підриває довіру до футболу та його керівних інституцій. "Вершкові" вимагають від керівництва європейського футболу твердої, зразкової та негайної реакції у спортивній площині, незалежно від підсумків паралельного судового процесу.

Раніше Реал оголосив про перехід Бернарду Сілви.