Іспанія

Досвідчений португальський півзахисник приєднався до мадридського гранда на правах вільного агента, підписавши дворічний контракт.

31-річний португальський півзахисник Бернарду Сілва приєднався до мадридського Реала. Про це повідомляє пресслужба іспанського гранда.

Колишній гравець Манчестер Сіті уклав трудову угоду з "вершковими" до 30 червня 2028 года.

Якщо вірити чуткам, Сілва разом зі своїм агентом отримають десять мільйонів євро як підйомні. Заробітна плата хавбека також становитиме близько десяти мільйонів євро на рік.

Бернарду Сілва виступав за Манчестер Сіті з 2017 по 2026 рік. Раніше футболіст прийняв рішення не продовжувати контракт із клубом і був близьким до переходу в Барселону, але угода не відбулася.