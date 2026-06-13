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Гравець збірної Німеччини готується до зміни клубної прописки.

Центральний півзахисник Леон Горецка може приєднатися до Чикаго Файр, передає видання The Athletic.

Клуб МЛС працює над підписанням 31-річного німця на правах вільного агента. Його угода з Баварією, яку він представляв із липня 2018 року, втратить чинність наприкінці червня 2026-го.

У боротьбі за Горецку Чикаго Файр зіткнувся з жорсткою конкуренцією з боку європейських клубів. Раніше повідомлялося, що гравець обирає між Ювентусом, АПЛ і чемпіонатом Туреччини.

Нагадаємо, представник МЛС також розраховує на безкоштовне підписання центрфорварда Барселони Роберта Левандовські, який уже вирушив до США для обговорення потенційного переходу.