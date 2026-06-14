Німеччина

Півзахисник Баварії має пропозиції з МЛС, але розглядає варіанти в топчемпіонатах Європи.

Півзахисник Баварії Леон Горецка визначився зі своїми пріоритетами щодо продовження кар’єри після відходу з мюнхенського клубу у статусі вільного агента.

31-річний хавбек отримав низку пропозицій від клубів МЛС, однак, за наявною інформацією, наразі віддає перевагу варіантам продовження кар’єри саме в Європі.

Раніше повідомлялося, що інтерес до футболіста проявляє Мілан. Італійський клуб нібито готовий запропонувати Горецці контракт до 2029 року з опцією продовження ще на один сезон. Зарплата гравця може скласти близько 5 мільйонів євро за сезон.

У сезоні-2025/26 Горецка провів 48 матчів за Баварію в усіх турнірах, відзначившись 5 голами та 5 результативними передачами.

Баварія у цьому сезоні оформила золотий дубль, вигравши чемпіонат Німеччини та Кубок країни під керівництвом Венсана Компані.