Півзахисник Баварії має пропозиції з МЛС, але розглядає варіанти в топчемпіонатах Європи.
Леон Горецка, getty images
14 червня 2026, 00:35
Півзахисник Баварії Леон Горецка визначився зі своїми пріоритетами щодо продовження кар’єри після відходу з мюнхенського клубу у статусі вільного агента.
31-річний хавбек отримав низку пропозицій від клубів МЛС, однак, за наявною інформацією, наразі віддає перевагу варіантам продовження кар’єри саме в Європі.
Раніше повідомлялося, що інтерес до футболіста проявляє Мілан. Італійський клуб нібито готовий запропонувати Горецці контракт до 2029 року з опцією продовження ще на один сезон. Зарплата гравця може скласти близько 5 мільйонів євро за сезон.
У сезоні-2025/26 Горецка провів 48 матчів за Баварію в усіх турнірах, відзначившись 5 голами та 5 результативними передачами.
Баварія у цьому сезоні оформила золотий дубль, вигравши чемпіонат Німеччини та Кубок країни під керівництвом Венсана Компані.