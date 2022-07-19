36-річний гравець є культовою персоною для турецького футболу.
Мехмет Топал
19 липня 2022, 15:11
Останнім острівцем у кар'єрі турецького півзахисника був Бешикташ.
До речі, Топал встиг пограти в усіх стамбульских грандах! В складі кожного з них (окрім Бешикташу) він ставав чемпіоном Турції — із Галатасараєм у 2008-му, із Істанбул Башакшехіром у 2020-му. Доклав Мехмет цеглинку й у завоювання останнього на даний момент чемпіонського титулу Фенербахче у 2014 році.
Була у його футбольній біографії й закордонна сторінка. У період з 2010 по 2012 роки турок виступав на Местальї у Валенсії Унаї Емері.
У складі збірної Турції Топал провів 81 поєдинок, в якому відмітився двома голами та п'ятьма асистами. Зіграв разом із рідною командою на Євро-2008 та 2016 років.
Нагадаємо, що нещодавно Бешикташ орендував Вута Вегхорста з Бернлі.