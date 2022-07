Останнім острівцем у кар'єрі турецького півзахисника був Бешикташ.

До речі, Топал встиг пограти в усіх стамбульских грандах! В складі кожного з них (окрім Бешикташу) він ставав чемпіоном Турції — із Галатасараєм у 2008-му, із Істанбул Башакшехіром у 2020-му. Доклав Мехмет цеглинку й у завоювання останнього на даний момент чемпіонського титулу Фенербахче у 2014 році.

Була у його футбольній біографії й закордонна сторінка. У період з 2010 по 2012 роки турок виступав на Местальї у Валенсії Унаї Емері.

У складі збірної Турції Топал провів 81 поєдинок, в якому відмітився двома голами та п'ятьма асистами. Зіграв разом із рідною командою на Євро-2008 та 2016 років.

🇹🇷 Mehmet Topal has announced his retirement from football... 😢



Flashback to this golazo against Dinamo Bucureşti 💥@Galatasaray | #UEL pic.twitter.com/9MMNpDA6Vr