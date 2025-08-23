Туреччина

Турки вже ведуть перемовини з агентами гравця.

Англійський Лестер за підсумками минулого сезону АПЛ повернувся до Чемпіоншипу, тож знову має вирішувати кадрові питання на тлі скорочення фінансових надходжень.

Одним із можливих продажів може стати бельгійський центральний захисник Ваут Фас, інтерес до якого виявляє турецький Бешикташ.

"Орли" запропонували 27-річному гравцю контракт до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Також турки ведуть перемовини з Лестером, який очікує отримати не менше 15 млн євро за свого футболіста за два роки до завершення чинної угоди.

Фаса підписали із французького Реймса за 17 млн євро ще три роки тому.

Відтоді бельгієць провів 122 матчі, забив шість м’ячів та віддав три асисти.