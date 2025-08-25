Туреччина

Стамбульський клуб розглядає можливість підписання 19-річного Руні Барджі на сезон.

Галатасарай активно працює над підсиленням середньої лінії та веде переговори щодо оренди 19-річного півзахисника Барселони Руні Барджі.

Турецький клуб хоче оформити угоду на один рік, щоб дати молодому гравцю більше ігрової практики.

У Барселоні можуть погодитися на такий варіант, адже клуб стикається з труднощами при реєстрації нових футболістів.

Крім того, у складі каталонців Барджі навряд чи отримав би достатньо часу на полі, тоді як у Стамбулі він матиме шанс проявити себе на високому рівні.

Раніше в Барселоні заявили про бажання лівого вінгера Атлетіка Ніко Вільямса приєднатися до "блаугранас". Але згодом іспанець продовжив контракт зі своїм клубом.