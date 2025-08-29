Туреччина

Норвезький тренер залишає клуб після поразок у Лізі конференцій та Лізі Європи, команда під його керівництвом здобула 15 перемог у 29 матчах.

Турецький Бешикташ офіційно повідомив про відставку свого головного тренера Оле-Гуннара Сульшера. Контракт 52-річного норвежця було розірвано після рішення правління клубу.

Причиною стали невдалі виступи команди в єврокубках. У кваліфікації Ліги конференцій Бешикташ поступився швейцарській Лозанні за сумою двох матчів (1:1, 0:1) та вибув із турніру. Раніше турецький клуб програв Шахтарю у другому раунді кваліфікації Ліги Європи з загальним рахунком 2:4 та 0:2.

Сульшер очолив Бешикташ на початку 2025 року. Під його керівництвом команда провела 29 матчів: 15 перемог, 5 нічиїх та 9 поразок з загальним рахунком 52:32.

Клуб уже почав пошук нового головного тренера, який зможе відновити стабільність і повернути команду в єврокубки.

Раніше повідомлялось, що Нурі Шахін може замінити Сульшера в Бешикташі.