Україна

Лісабонський клуб домовився із Шахтарем про трансфер українського півзахисника за €27 млн + €5 млн бонусів, контракт включає понад 20% відсотків від майбутнього продажу.

Бенфіка та Шахтар досягли принципової домовленості щодо переходу українського півзахисника Георгія Судакова, повідомляє Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе €27 мільйонів, ще €5 мільйонів передбачено у вигляді бонусів. Угода також включає пункт про отримання донецьким клубом понад 20% від майбутнього продажу гравця.

Спортивний директор Бенфіки Руй Педру Браз та представник Шахтаря Даріо Срна фіналізували домовленості між клубами. Очікується, що Судаков виступатиме під десятим номером у новій команді.

На рахунку Судакова два асисти в дев'яти матчах поточної кампанії. Протягом минулого сезону він відзначився 15-ма результативними ударами й шістьма гольовими передачами в 37-ми поєдинках.

Нагадаємо, нещодавно Бенфіка вийшла до основного етапу Ліги чемпіонів, з остаточним списком учасників якого можна ознайомитися за посиланням.