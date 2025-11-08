Туреччина

Свій останній сезон колишній гравець збірної Франції відіграв у Туреччині.

Захисник Лео Дюбуа вирішив завершити кар'єру у віці 31 року. Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Мені пощастило втілювати свої цінності на полі, ступати на найкрасивіші газони, захищати яскраві кольори, ділити роздягальню з неймовірними людьми та талантами.

Футбол дав мені все. Він навчив мене дисципліни, наполегливості, стійкості та подоланню себе. Він також подарував неймовірні емоції, які я ніколи не забуду", — написав Дюбуа.

Останнім клубом Лео був турецький Еюпспор, який він залишив влітку цього року. Також він виступав за Ліон, Нант, Галатасарай та Башакшехір. На його рахунку 350 поєдинків, 13 забитих голів та 39 гольових передач.

На клубному рівні він тричі ставав чемпіоном Туреччини у складі Галатасарая.

Також на рахунку Дюбуа 13 матчів у складі збірної Франції, в яких він віддав два асисти. Разом із національною командою він виграв Лігу націй у 2021 році.